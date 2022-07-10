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Karabük'te bayramlaşma programı düzenlendi

AA - Ahmet Özler - Güncel
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Karabük'te bayramlaşma programı düzenlendi

Karabük Valiliğince Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı düzenlendi.

Karabük Valiliğince Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı düzenlendi.

Vali Fuat Gürel, Polis Evi'nde düzenlenen programda katılımcıların bayramını kutladı.

Gürel, burada yaptığı konuşmada, bayramların sevgi, saygı, hoşgörü, dostluk ve en önemlisi yardımlaşma duygularının en üst seviyede yaşandığı müstesna günler olduğunu belirtti.

Programa, AK Parti Karabük Milletvekilleri Cumhur Ünal ve Niyazi Güneş, Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, İl Emniyet Müdürü Kadir Yırtar, İl Jandarma Komutanı Garip Gümüş, AK Parti İl Başkanı İsmail Altınöz, CHP İl Başkanı Abdullah Çakır, MHP İl Başkanı Adem Kar, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Koordinatör Başhekimi Prof. Dr. Nurettin Yiyit, kaymakamlar, ilçe belediye başkanları, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, askeri erkan, sivil toplum kuruluşları, gaziler, kanaat önderleri ve vatandaşlar katıldı.

Gürel ve beraberindekiler, daha sonra İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü, 112 Acil Çağrı Merkezi ve İtfaiye Merkezine ziyarette bulundu.

AA / Ahmet Özler - Güncel

Kurban Bayramı Jandarma Karabük Güncel Haberler

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