Karabük'te bariyerleri kırıp su kanalına giren tırın sürücüsü yaralandı Karabük'te refüjdeki bariyerleri kırarak su kanalına giren tırın sürücüsü hastanede tedavi altına alındı. Karabük'te refüjdeki bariyerleri kırarak su kanalına giren tırın sürücüsü hastanede tedavi altına alındı. Ferhat Y. (46) idaresindeki 34 TZ 8913 plakalı demir yüklü tır, Karabük-Ankara kara yolu Kemal Oyman Sanayi Sitesi yakınlarında bariyerleri kırdıktan sonra bölünmüş yolun ortasında bulunan su kanalına girdi. Bu sırada dorseden düşen demirler, yoldan geçen Recep K'nin kullandığı 34 EEP 786 plakalı hafif ticari araca çarptı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis, jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan tırın sürücüsü, ambulansla Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. AA / Orhan Kuzu - Güncel Karabük su Güncel Haberler

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