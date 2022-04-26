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Karabük'te bariyere çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

AA - Ahmet Özler - Güncel
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Karabük'te bariyere çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde bariyere çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.

SAFRANBOLU, KARABÜK (AA) - Karabük'ün Safranbolu ilçesinde bariyere çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Bartın istikametinden Karabük'e giden Dilara Beyza A. (21) yönetimindeki 61 ADC 628 plakalı otomobil, Kirkille mevkisinde yolun sağındaki bariyerlere çarptı. Karşı şeride geçen otomobil, yaklaşık 10 metre yükseklikten alt yola düşmek üzereyken üst geçidin bariyerlerine de çarparak durdu.

Yaralanan sürücüsü, sağlık ve AFAD ekipleri tarafından araçtan çıkarılarak Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

AA / Ahmet Özler - Güncel

Safranbolu, Otomobil, Karabük, Bartın, Güncel, Haberler

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