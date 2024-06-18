Üye Girişi
Haberler

Karabük'te bariyere çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karabük-Ankara kara yolu Hamzalar mevkisinde meydana gelen kazada, J.T. idaresindeki otomobil bariyere çarptı ve sürücü ile otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık, jandarma, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi ve yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Karabük'te bariyere çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı.

J.T. idaresindeki 11 ASS 580 plakalı otomobil, Karabük- Ankara kara yolu Hamzalar mevkisinde kontrolden çıkarak bariyere çarptı.

Kazada sürücü ile otomobildeki A.T. (69), B.T. (64) ve A.T. (61) yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Jandarma İtfaiye Karabük Ankara Acil Durum Trafik Kazaları Güncel Haberler

AK Parti Aydınlar Belde Belediye Başkanı Karamercan trafik kazasında hayatını kaybetti

AK Parti Aydınlar Belde Belediye Başkanı Karamercan trafik kazasında hayatını kaybetti

 Kazada 1 kişinin ölümüne neden olmuştu! Eylem Tok'tan sonra oğlunun duruşması da ertelendi

Kazada 1 kişinin ölümüne neden olmuştu! Eylem Tok'tan sonra oğlunun duruşması da ertelendi

 A Milli Takımımız, EURO 2024'teki ilk maçında Gürcistan'ı 3-1 yendi

A Milli Takımımız, EURO 2024'teki ilk maçında Gürcistan'ı 3-1 yendi

 İzmir'de infial yaratan görüntü! Yanındaki bankta oturan kadına bakarak kendini tatmin etti

İzmir'de infial yaratan görüntü! Yanındaki bankta oturan kadına bakarak kendini tatmin etti
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title