Karabük'te bariyere çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı
Karabük-Ankara kara yolu Hamzalar mevkisinde meydana gelen kazada, J.T. idaresindeki otomobil bariyere çarptı ve sürücü ile otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık, jandarma, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi ve yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Karabük'te bariyere çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı.
J.T. idaresindeki 11 ASS 580 plakalı otomobil, Karabük- Ankara kara yolu Hamzalar mevkisinde kontrolden çıkarak bariyere çarptı.
Kazada sürücü ile otomobildeki A.T. (69), B.T. (64) ve A.T. (61) yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulanslarla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.