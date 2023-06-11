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Karabük'te bariyere çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı

Karabük'te bariyere çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı

Güncel Haberler

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde bariyere çarpan otomobildeki 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde bariyere çarpan otomobildeki 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

Safranbolu'dan Karabük istikametine giden O.A. yönetimindeki 34 CYS 838 plakalı otomobil, Kireçkuyusu mevkisinde yol kenarındaki bariyere çarptı.

Kazada sürücü ile yanındaki O.G. ve E.B. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralılar ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Orhan Kuzu - Güncel

Safranbolu Karabük Güncel Haberler

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