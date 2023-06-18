Karabük'te Banka Şubesine Saçma İsabet Etti

Karabük'ün Eskipazar ilçesinde bir banka şubesinin kapı ve camlarına saçma isabet etti. Olayla ilgili polis ekipleri çalışma başlattı.

Karabük'ün Eskipazar ilçesinde bir banka şubesinin kapı ve camlarına saçma isabet etti.

Merkez Mahalle Cami Caddesi'ndeki 3 katlı binanın giriş katında faaliyet gösteren banka şubesinin kapı ve camlarında delik, çatlaklar fark eden vatandaşlar durumu polise bildirdi.

Olay yerine gelen polis, bankanın giriş kapısı ve camlarında 7 saçma deliği tespit etti.

Çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye alan ekipler, olayla ilgili çalışma başlattı.