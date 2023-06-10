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Karabük'te balkondan düşen kişi yaralandı

Karabük'te balkondan düşen kişi yaralandı

Güncel Haberler

Karabük'te bir binanın 3'üncü katındaki balkondan düşmesi sonucu yaralanan kişi, hastaneye kaldırıldı.

Karabük'te bir binanın 3'üncü katındaki balkondan düşmesi sonucu yaralanan kişi, hastaneye kaldırıldı.

Belenköy TOKİ konutlarının 3'üncü katında yer alan bir dairenin balkonunda bulunan A.E. (29), henüz belirlenemeyen nedenle beton zemine düştü.

A.E'nin düştüğünü fark eden evdeki yakınları, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, yaralanan A.E'yi Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü.

Kaynak: AA / Orhan Kuzu - Güncel

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