Karabük'te balkondan düşen genç yaralandı Güncel Haberler Karabük'te bir binanın 3'üncü katındaki balkondan düşmesi sonucu yaralanan genç, hastaneye kaldırıldı. Karabük'te bir binanın 3'üncü katındaki balkondan düşmesi sonucu yaralanan genç, hastaneye kaldırıldı. Beşbinevler Mahallesi 53. Sokak Emrah Apartmanı'nın 3'üncü katında yer alan bir dairenin balkonunda bulunan Irak vatandaşı B.A (17), henüz belirlenemeyen nedenle beton zemine düştü. Gencin düştüğünü fark eden evdeki yakınları, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı genci Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürdü. Kaynak: AA / Güncel Karabük Irak Güncel Haberler

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