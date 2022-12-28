Üye Girişi
Haberi Paylaş

Karabük'te balkondan düşen genç yaralandı

Güncel Haberler

Karabük'te balkondan düşen genç yaralandı

Karabük'te bir binanın 3'üncü katındaki balkondan düşmesi sonucu yaralanan genç, hastaneye kaldırıldı.

Karabük'te bir binanın 3'üncü katındaki balkondan düşmesi sonucu yaralanan genç, hastaneye kaldırıldı.

Beşbinevler Mahallesi 53. Sokak Emrah Apartmanı'nın 3'üncü katında yer alan bir dairenin balkonunda bulunan Irak vatandaşı B.A (17), henüz belirlenemeyen nedenle beton zemine düştü.

Gencin düştüğünü fark eden evdeki yakınları, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı genci Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürdü.

Kaynak: AA / Güncel

Karabük Irak Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title