Karabük'te bahçeye girip otlayan ayı yavruları kamerada
Karabük'ün Bulak köyünde, Zati Özen'in bahçesine giren iki ayı yavrusu güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Yavruların bahçede otladığı ve birinin çevreyi kontrol ettiği anlar kaydedildi.
Karabük'te bahçeye girip otlayan 2 ayı yavrusu güvenlik kamerasınca görüntülendi.
Merkeze bağlı Bulak köyünde ikamet eden Zati Özen, bahçesindeki izleri fark edince güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi.
Özen, bahçesine giren 2 ayı yavrusunun otlayıp gezindiğini belirledi.
Yavruların kaydedildiği görüntülerde, ayıların otlamaları ve birinin arka ayaklarının üzerine kalkarak çevreyi kontrol etmesi yer alıyor. Ayrıca, ayıların bahçedeki cansız mankene tepki vermeden dolaştıkları görülüyor.
Kaynak: AA / Orhan Kuzu