Babasına tabancayla ateş açan şüpheli gözaltında

Güncelleme:
Karabük'te 17 yaşındaki H.P.D., tartıştığı babasına tabancayla ateş açtı. Olayda yaralanan olmadı, H.P.D. gözaltına alındı.

KARABÜK'te H.P.D. (17), tartıştığı babası H.D.'ye (46) tabancayla ateş açtı. H.P.D., gözaltına alındı.

Olay, dün akşam saatlerinde Yenimahalle Anadolu Caddesi'nde meydana geldi. H.P.D. ile babası H.D. arasında tartışma çıktı. H.P.D., babası H.D.'ye tabancayla ateş etti. İsabet etmeyen silahın sesini duyanların ihbarıyla olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin evde yaptığı incelemede; pompalı tüfek, kurusıkıdan bozma tabanca, mermiler ele geçirildi. H.P.D. polis tarafından gözaltına alındı.

Haber-Kamera: Murat ÖZELCİ/KARABÜK,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
500
