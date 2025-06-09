Karabük'te Ayının Bahçe Kapısını Açmaya Çalıştığı Anlar Kaydedildi
Karabük'ün Bulak köyünde bir ayı, bir evin bahçe kapısını açmaya çalışırken güvenlik kamerasına yakalandı. Ormanlık alandan gelen ayı, kapıyı kısmen açmayı başarsa da panikleyerek geri döndü.
Karabük'te ayının bahçe kapısını açmaya çalıştığı anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Merkeze bağlı Bulak köyünde ormanlık alandan gelen ayı, bir evin yakınlarında dolaşmaya başladı.
Evin bahçe kapısına yaklaşan ayı, kısa süre bekledikten sonra kapıyı tutup açmaya çalıştı.
Kapıyı kısmen açan ayı, bir anda panikleyerek hızla geldiği yöne doğru kaçtı.
Ayının kapıyı açmaya çalıştığı anlar ise evin güvenlik kamerasınca görüntülendi.
Kaynak: AA / Yusuf Korkmaz - Güncel