Karabük'te Ayı Yavrusu Seraya Girip Marul Yedi
Karabük'ün Çerçiler Mahallesi'nde yaşayan bir çiftçi, serasında marul eksikliği görünce güvenlik kamerasındaki görüntüleri inceledi. Kamerada, bir ayı yavrusunun seraya girip marulları yemesi ve tırmanarak dışarı çıkması kaydedildi.
Karabük'te seraya girip marul yiyen ayı yavrusu güvenlik kamerasınca görüntülendi.
Çerçiler Mahallesi'nde yaşayan Hüseyin Arabacı, serasında marulların eksildiğini fark edince harekete duyarlı güvenlik kamerasını inceledi.
Arabacı, incelemenin ardından serasına ayı yavrusunun girdiğini gördü.
Görüntülerde, seraya giren ayı yavrusunun marulları yemesi ve kapıya tırmanarak seradan çıkması yer alıyor.
Kaynak: AA / Orhan Kuzu - Güncel