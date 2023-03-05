Karabük'te aydınlatma direğine çarpan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı Güncel Haberler Karabük'ün Safranbolu ilçesinde otomobilin aydınlatma direğine çarpması sonucu yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı. Karabük'ün Safranbolu ilçesinde otomobilin aydınlatma direğine çarpması sonucu yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı. B.C.S. idaresindeki 06 HMS 93 plakalı otomobil, Karabük- Kastamonu kara yolu Bostanbükü köyü kavşağında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjdeki aydınlatma direğine çarptı. Kazada sürücü yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralının durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kaynak: AA / Güncel Safranbolu Kastamonu Karabük Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Karabük'te aydınlatma direğine çarpan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.