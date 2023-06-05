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Karabük'te ayağını iş makinesi ezen işçi hastaneye kaldırıldı

Karabük'te ayağını iş makinesi ezen işçi hastaneye kaldırıldı

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Karabük'te demir ve çelik madeninin eritildiği fırında (haddehane) çalıştığı sırada ayağını iş makinesi ezen işçi, hastaneye kaldırıldı.

Karabük'te demir ve çelik madeninin eritildiği fırında (haddehane) çalıştığı sırada ayağını iş makinesi ezen işçi, hastaneye kaldırıldı.

Üniversite Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir haddehanede çalışan K.K'nin (24) ayağının üzerinden iş makinesi geçti. Diğer işçilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

İşçi, Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Karabük Güncel Haberler

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