Karabük'te ATV Kazası: 7 Yaşındaki Çocuk Yaralandı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karabük'te kontrolden çıkan bir ATV'nin yolunda 7 yaşındaki C.Ü. yaralandı. Kazanın ardından sürücünün kaza yerinden kaçtığı öğrenildi.

Karabük'te kontrolden çıkan ATV'de yolcu olarak bulunan çocuk yaralandı.

T.Ü. idaresindeki 67 ABL 251 plakalı ATV, 75. Yıl Mahallesi 107. Sokak'ta kontrolden çıkarak savruldu. ATV'deki sürücü ve yolcu C.Ü.(7) yere düştü.

Daha sonra ATV yaklaşık 4 metre yükseklikten apartman bahçesine düştü.

Kazada yolcu C.Ü. yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

C.Ü. Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi Beşbinevler Ek hizmet Binası'na kaldırıldı.

Sürücü T.Ü'nün kaza yerinden kaçtığı öğrenildi.

Öte yandan kaza anı çevredeki bir apartmanın güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Kaynak: AA / Orhan Kuzu - Güncel
Polis ile iş insanı trafikte yumruk yumruğa kavga etti

Polis ile iş insanı birbirlerini defalarca yumrukladı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yakınlarının haber alamadığı kadın yatak odasında ölü bulundu! Eşi hala kayıp

Karı-kocadan haber alınamıyordu! Biri ölü bulundu, diğeri hala kayıp
Akaryakıta okkalı bir zam daha! Tabela 5 günde 3. kez değişiyor

Akaryakıta okkalı bir zam daha! Tabela 5 günde 3. kez değişiyor
Teşkilat sezon finalinde büyük veda! Kate gitti, maske düştü

Teşkilat'ta büyük veda! Maskenin ardındaki gerçek ortaya çıktı
Alex de Souza'dan sürpriz imza! Yeni takımı açıklandı

Çok sürpriz adres! Alex'in yeni takımı açıklandı
Sergen Yalçın Süper Lig'e geri dönüyor

Sergen Yalçın Süper Lig'e geri dönüyor
Netanyahu'nun 'Harekete geçiyoruz' sözleri sonrası İsrail, Tahran'ı vurdu

Netanyahu'nun sözleri sonrası İsrail, İran'ın kalbini hedef aldı
ABD Başkanı Trump: İran çok geç olmadan savaşı müzakere etmeli

Trump'tan İran'a tehdit gibi uyarı: Çok geç olmadan yapın
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.