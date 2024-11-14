Karabük'te Asma Tavan Çöktü, Güvercin Besleyen Adam Yaralandı

KARABÜK'te, Metin I.'nın güvercin beslemek için çıktığı asma tavan çöktü. O anlar kameraya yansırken, Metin I. olayı hafif sıyrıklarla atlattı.

Olay, bu sabah Karabük merkeze bağlı Bağ-Essan Sanayi Sitesi'nde meydana geldi. Cam balkon yapım işiyle uğraşan Metin I., güvercin beslemek için asma tavana çıktı. Asma tavan Metin I.'nın ağırlığını kaldıramayıp çöktü. Metin I. da tavandan yerdeki masa ve dolap arasına düştü. O anlar kameraya yansırken, Metin I. olayı hafif sıyrıklarla atlattı.

Haber: Murat ÖZELCİ/KARABÜK,