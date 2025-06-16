Karabük'te asker uğurlama konvoyundaki tehlikeli yolculuk kamerada

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Karabük'te asker uğurlama konvoyunda bazı kişilerin araçlarda tehlikeli yolculuk yapması cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Karabük'te asker uğurlama konvoyunda bazı kişilerin araçlarda tehlikeli yolculuk yapması cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Karabük-Safranbolu kara yolu Şehit Ateşe Reşat Bulvarı'nda üç şeritli yolda ilerleyen asker uğurlama konvoyuyla karşılaşan bir sürücü, aracın camından sarkanlar, meşale yakanlar ile zikzak çizerek trafikte seyreden araçları cep telefonuyla görüntüledi.

Görüntülerde, konvoydaki araçların yolu kapatarak ilerlemesi, bazı kişilerin aracın camına oturarak yolculuk yapması, otomobillerin şeritler arasında kural ihlali yaparak ilerlemesi ve seyir halindeyken meşaleler yakılması yer alıyor.

Kaynak: AA / Orhan Kuzu - Güncel
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