Karabük'te Asker Uğurlama Konvoyunda Havaya Ateş Açıldı

Karabük'te yolu kapatan asker uğurlanma konvoyundaki kimliği belirsiz kişiler havaya ateş açtı. O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Olay, 100. Yıl Mahallesi 1002 Nolu Sokak'ta meydana geldi. Asker uğurlama merasimi yapmak isteyenler trafikte konvoy oluşturdu. 5000 Evler Mahallesine geçiş yapılan alt geçitte araçlarla trafiği ulaşma kapatan konvoy cep telefonu ile görüntülendi. Görüntülerde konvoydaki kimliği belirsiz kişilerin havaya ateş açtığı anlar yer aldı. - KARABÜK