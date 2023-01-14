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Karabük'te aşırı yüklü traktörün tehlikeli yolculuğu kameraya yansıdı

Güncel Haberler

Karabük'te aşırı yüklü traktörün tehlikeli yolculuğu kameraya yansıdı

Karabük'te fazla miktarda saman balyası taşıyan traktör sürücüsünün tehlikeli yolculuğu cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Karabük'te fazla miktarda saman balyası taşıyan traktör sürücüsünün tehlikeli yolculuğu cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Karabük- Safranbolu kara yolunda römorka fazla miktarda saman balyası yükleyen traktör sürücüsü, trafikte ilerledi.

Bu tehlikeli yolculuğu fark eden bir sürücü, cep telefonuyla kaydetti.

Polis, görüntülerin sosyal medya hesaplarından paylaşılması üzerine sürücünün kimliğinin tespiti için çalışma başlattı.

Kaynak: AA / Güncel

Safranbolu Karabük Güncel Haberler

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