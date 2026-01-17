Haberler

Karabük'te aranan 82 kişi yakalandı

Karabük'te gerçekleştirilen asayiş uygulamalarında, aranan 82 kişi yakalanırken, 3 tabanca, 3 ruhsatsız av tüfeği ve uyuşturucu madde ele geçirildi. Ayrıca 84 kişiye toplamda 351 bin 232 lira idari para cezası uygulandı.

Karabük'te düzenlenen asayiş uygulamalarında aranan 82 kişi yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 1-16 Ocak tarihlerinde kent merkezinde asayiş uygulamaları, şok denetimler ve devriye hizmetleri yürütüldü.

Denetim ve kontrollerde, 3 tabanca, 3 ruhsatsız av tüfeği, muhtelif miktarda uyuşturucu madde ve "6136 Sayılı Kanun" kapsamında bıçak ele geçirildi.

Tutuklanmasına yönelik yakalama kararı bulunan 27 kişi ile çeşitli suçlardan aranan 55 kişi olmak üzere 82 kişi de yakalandı.

Öte yandan 84 kişiye ise "5326 Sayılı Kabahatler Kanunu"nun ilgili maddeleri gereğince 351 bin 232 lira idari para cezası uygulandı.

Kaynak: AA / Yusuf Korkmaz - Güncel
