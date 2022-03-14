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Karabük'te asayiş

AA - Ahmet Özler - Güncel
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Karabük'te asayiş

Karabük'ün Yenice ilçesinde kaybolan yaşlı kadın, AFAD tarafından bulundu.

KARABÜK (AA) - Karabük'ün Yenice ilçesinde kaybolan yaşlı kadın, AFAD tarafından bulundu.

Yamaç köyü Boşnaklar Mahallesi'nde yaşayan Nazife Koşmak'ın evinde olmadığını fark eden yakınları, durumu AFAD yetkililerine bildirdi.

Ormanlık alanda arama yapan ekipler, Koşmak'ı bitkin düşmüş halde buldu.

Sağlık kontrolünden geçirilen kadın, yakınlarına teslim edildi.

Geri gelen hafif ticari aracın altında kalan yaşlı kadın yaralandı

Kurtuluş Mahallesi'nde geri manevra yapan O.K'nin kullandığı 78 BU 913 plakalı hafif ticari araç, yolun karşısına geçmeye çalışan A.Y'ye (75) çarptı.

Yere düşen ve yaralanan yaşlı kadın, olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

AA / Ahmet Özler - Güncel

Karabük, AFAD, Güncel, Haberler

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