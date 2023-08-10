Karabük Belediyesi, havaların ısınmasıyla birlikte artan sivrisineklere karşı ilaçlama çalışması başlattı. Ekipler şehir yaşamında üreme alanı olan kanallar, rögarlar, yeşil alanlar, bataklık, sulak alanlar ve dereleri gezerek ilaçlama yapıyor.

Karabük'te artan sivrisineklere karşı ilaçlama yapılıyor

KARABÜK - Karabük Belediyesi, havaların ısınmasıyla birlikte artan sivrisineklere karşı ilaçlama çalışması başlattı.

Karabük Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri dere yataklarında yapılan saha ve bilimsel çalışmalar sonucunda Similium türü sineklerinin yoğun olduğunu tespit etti..

Havaların ısınmasıyla birlikte vatandaşların açık mekanlarda daha rahat vakit geçirmesini sağlamak ve sineklerin verdiği rahatsızlıkları azaltmak için ekipler ilaçlama çalışması başlatıldı.

Ekipler şehir yaşamında üreme alanı olan kanallar, rögarlar, yeşil alanlar, bataklık, sulak alanlar ve dereleri gezerek ilaçlama yapıyor.

Veteriner İşleri Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada kullanılan maddenin dünya üzerinde Similium mücadele programlarında kullanılan tek ürün olan ve balıklar, kuşlar, kurbağalar, arılar, insanlar ve memeli hayvanlar için güvenli, çevreye herhangi bir zararı olmayan, sadece hedef canlı Similium türü üzerinde etkili, aktif maddesi Avrupa Birliği Biyosidal direktifinde onaylı bir ilaç olduğu belirtildi.