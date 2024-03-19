Karabük'te Aranan 32 Şüpheli Tutuklandı
Karabük'te çeşitli suçlardan arandığı gerekçesiyle gözaltına alınan 32 şüpheli tutuklandı. Mart ayında aranan 101 kişiden 32'si tutuklandı, 24'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Karabük'te çeşitli suçlardan arandığı gerekçesiyle gözaltına alınan 32 şüpheli tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Karabük'te mart ayında aranan 101 kişi yakalanarak adalete teslim edildi.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 32'si tutuklandı, 24'ü adli kontrol şartıyla salıverildi.
Açıklamada, "Başarılı çalışmalarından dolayı emniyet ve jandarma teşkilatımızın kahraman mensuplarına teşekkür ediyoruz. Karabük'ün huzuru ve güvenliği için 24 saat sahada olmaya devam edeceğiz." ifadelerine yer verildi.