Karabük'te aranan 13 şüpheli tutuklandı
Karabük'te çeşitli suçlardan arandığı gerekçesiyle gözaltına alınan 13 şüpheli tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, arama kararı bulunan şüphelilerin yakalanması için operasyon düzenledi. 22 şüpheli yakalandı ve adliyeye sevk edildi. 13 şüpheli tutuklandı, 9'u serbest bırakıldı.
Karabük'te çeşitli suçlardan arandığı gerekçesiyle gözaltına alınan 13 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, 16-23 Şubat'ta haklarında çeşitli suçlardan arama kararı bulunan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Bu kapsamda düzenlenen operasyonlarda 22 şüpheli yakalandı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 13'ü tutuklandı, 9'u serbest bırakıldı.