Karabük'te aranan 12 şüpheli yakalandı
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Karabük'te çeşitli suçlardan aranan 12 şüpheli gözaltına alındı.
Karabük'te çeşitli suçlardan aranan 12 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şubesi ekipleri, hakkında yakalama kararı bulunan şüphelilere yönelik çalışma başlattı.
Belirlenen 18 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda, çeşitli suçlardan aranan 12 şüpheli yakalandı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 12 zanlıdan 5'i tutuklandı, 7'si serbest bırakıldı.
Kaynak: AA / Orhan Kuzu - Güncel