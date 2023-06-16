Üye Girişi
Haberler
Karabük'te aranan 12 şüpheli yakalandı

Karabük'te aranan 12 şüpheli yakalandı

Güncel Haberler

Karabük'te çeşitli suçlardan aranan 12 şüpheli gözaltına alındı.

Karabük'te çeşitli suçlardan aranan 12 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şubesi ekipleri, hakkında yakalama kararı bulunan şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

Belirlenen 18 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda, çeşitli suçlardan aranan 12 şüpheli yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 12 zanlıdan 5'i tutuklandı, 7'si serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Orhan Kuzu - Güncel

Karabük Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title