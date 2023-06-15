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Karabük'te Aranan 12 Kişi Yakalandı

Karabük'te Aranan 12 Kişi Yakalandı

Güncel Haberler

Karabük'te çeşitli suçlardan haklarında arama kararı bulunan 12 kişi, polisin operasyonuyla yakalandı. Emniyet Genel Müdürlüğü koordinesinde düzenlenen operasyonda 5 kişi tutuklanırken 7 kişi serbest bırakıldı.

Karabük'te çeşitli suçlardan haklarında arama kararı bulunan 12 kişi, polisin operasyonuyla yakalandı.

Emniyet Genel Müdürlüğü koordinesinde kamu düzeninin sağlanması, suç ve suçlularla mücadele çerçevesinde aranan şahısların yakalanması amacıyla ülke genelinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Kentte tespit edilen 18 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 12 kişi yakalandı. Emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilen 12 kişiden 5'i tutuklanarak cezaevine gönderilirken 7 kişi ise serbest bırakıldı. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Emniyet Genel Müdürlüğü Operasyon Karabük Güncel Haberler

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