Dolmuşun buzlu yolda kayması kameraya yansıdı - Haberler

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Dolmuşun buzlu yolda kayması kameraya yansıdı

AA - Güncel
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Karabük'te içinde yolcuları bulunan dolmuşun buzlu yolda kayması, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

KARABÜK (AA) - Karabük'te içinde yolcuları bulunan dolmuşun buzlu yolda kayması, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kentte hafta sonu yağan karın ardından buzlanan yollar, sürücülere zor anlar yaşattı.

Şirinevler Mahallesi Alparslan Caddesi'ndeki yokuştan aşağı inen dolmuş, buz tutan yolda kayarak savruldu.

Sürücü ve dolmuştaki yolcuların yaşadığı zor anlar, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Dolmuşun buzlu yolda kayması kameraya yansıdı

Dolmuşun buzlu yolda kayması kameraya yansıdı

Dolmuşun buzlu yolda kayması kameraya yansıdı

AA / Güncel

Karabük, Güncel, Haberler

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