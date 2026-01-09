Haberler

Karabük'te istinat duvarı çökme riski taşıyan apartmandaki 5 daire boşaltıldı
Karabük Mahallesi'nde bir apartmanın istinat duvarında çökme riski nedeniyle tedbir olarak 5 daire boşaltıldı. Olayla ilgili polis, AFAD ve çevre müdürlüğü ekipleri bölgeye sevk edildi.

Karabük'te apartmanın istinat duvarının çökme riskine karşı 5 daire tahliye edildi.

Karabük Mahallesi'ndeki apartmanın istinat duvarında çökme riski oluşması üzerine bölgeye polis, AFAD, Karabük Belediyesi ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yaptığı inceleme sonrası çökme tehlikesine karşı 15 daireden oluşan 5 katlı apartmanın ilk iki katındaki 5 daire tedbir amacıyla boşaltıldı.

Apartmanın çevresinde polis ekiplerince güvenlik önlemi alınırken boşaltılan dairelerde yaşayanlardan bazıları yakınlarının yanına gitti.

Ayrıca müteahhidin duvarın devrilme riskine karşı kazıklama çalışması yapacağı öğrenildi.

Kaynak: AA / Orhan Kuzu - Güncel
