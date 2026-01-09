Karabük'te istinat duvarı çökme riski taşıyan apartmandaki 5 daire boşaltıldı
Karabük Mahallesi'nde bir apartmanın istinat duvarında çökme riski nedeniyle tedbir olarak 5 daire boşaltıldı. Olayla ilgili polis, AFAD ve çevre müdürlüğü ekipleri bölgeye sevk edildi.
Ekiplerin yaptığı inceleme sonrası çökme tehlikesine karşı 15 daireden oluşan 5 katlı apartmanın ilk iki katındaki 5 daire tedbir amacıyla boşaltıldı.
Apartmanın çevresinde polis ekiplerince güvenlik önlemi alınırken boşaltılan dairelerde yaşayanlardan bazıları yakınlarının yanına gitti.
Ayrıca müteahhidin duvarın devrilme riskine karşı kazıklama çalışması yapacağı öğrenildi.