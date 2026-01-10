5 katlı apartmanda yangın; 5'i çocuk 8 kişi kurtarıldı
Yeşil Mahalle Yonca Sokak'ta 5 katlı bir apartmanın 1'inci katında B.Ç.'ye ait dairenin mutfağında, öğle saatlerinde yangın çıktı. İhbarla olay yerine itfaiye, sağlık, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi. Apartmanda mahsur kalan 5'i çocuk 8 kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Yangın ekiplerce söndürülürken, ev kullanılamaz hale geldi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel