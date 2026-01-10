Haberler

5 katlı apartmanda yangın; 5'i çocuk 8 kişi kurtarıldı

5 katlı apartmanda yangın; 5'i çocuk 8 kişi kurtarıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Karabük'te 5 katlı bir apartmanda çıkan yangında, mahsur kalan 8 kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Yangın, B.Ç.'ye ait dairenin mutfağında çıktı ve ev kullanılamaz hale geldi.

KARABÜK'te 5 katlı apartmanda çıkan yangında binada mahsur kalan 5'i çocuk 8 kişi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Yeşil Mahalle Yonca Sokak'ta 5 katlı bir apartmanın 1'inci katında B.Ç.'ye ait dairenin mutfağında, öğle saatlerinde yangın çıktı. İhbarla olay yerine itfaiye, sağlık, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi. Apartmanda mahsur kalan 5'i çocuk 8 kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Yangın ekiplerce söndürülürken, ev kullanılamaz hale geldi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Hamaney'in sözleri ateşi körükledi, sokaklar aynı sloganla inliyor

Sözleri ateşi körükledi, sokaklar aynı sloganla inliyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

CHP'li ismin annesi vahşice katledildi! Yeğeni, boğazını kestikten sonra yakmış

CHP'li ismin annesi vahşice katledildi! Yakını boğazını kesip...
ABD Başkanı Trump: Çin veya Rusya'nın Grönland'ı işgal etmesine izin veremeyiz

"Çin veya Rusya'nın orayı işgal etmesine izin veremeyiz"
Fenerbahçe'de Süper Kupa finali öncesi sürpriz: Özel uçakla geldi

Fenerbahçe'de Süper Kupa finali öncesi sürpriz: Özel uçakla geldi
Yer yerinden oynadı! Dünyaca ünlü isimden bomba Arda Güler sözleri

Yer yerinden oynadı! Dünyaca ünlü isimden bomba Arda sözleri
CHP'li ismin annesi vahşice katledildi! Yeğeni, boğazını kestikten sonra yakmış

CHP'li ismin annesi vahşice katledildi! Yakını boğazını kesip...
Cami avlusunda kan donduran cinayet! Arkasından yaklaşıp peş peşe ateş etti

Cami avlusunda kan donduran cinayet! Arkasından yaklaşıp ateş etti
Üç kesime dağıtılacak! Bakanlık, 132 bin kişi için 5,1 milyarlık kaynak ayırdı

Üç kesime dağıtılacak! 132 bin kişi için 5,1 milyarlık kaynak ayrıldı