Karabük'te Apartman Yangını: 2 Kişi Hastaneye Kaldırıldı
Karabük'te bir apartman dairesinde çıkan yangında iki kişi dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Karabük'te apartman dairesinde çıkan yangında dumandan etkilenen 2 kişi hastaneye kaldırıldı.
100. Yıl Mahallesi 1065 Sokak'taki 5 katlı apartmanda Manar H'nin (28) oturduğu giriş katındaki dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yangın, Karabük Belediyesi itfaiyesinin müdahalesiyle söndürüldü.
Yangında dumandan etkilenen 2 kişi ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Öte yandan itfaiye ekiplerinin evde bulduğu aileye ait değerli eşyalar polise teslim edildi.