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Karabük'te Apartman Yangını: 1 Kişi Hastaneye Kaldırıldı

Karabük'te Apartman Yangını: 1 Kişi Hastaneye Kaldırıldı

Güncel Haberler

Karabük'te 4 katlı apartmanın üçüncü katında çıkan yangında dumandan etkilenen İsmet Gök hastanede tedavi altına alındı. Yangın nedeniyle evde hasar oluştu.

Karabük'te apartman dairesinde çıkan yangında dumandan etkilenen kişi hastanede tedavi altına alındı.

75. Yıl Mahallesi 55 No'lu Sokak'ta bulunan 4 katlı apartmanın üçüncü katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İsmet Gök'ün (65) yalnız yaşadığı evinden dumanların yükseldiğini görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.

Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yangını söndürdü.

Dumandan etkilenen Gök ise ambulansta ilk müdahalesi yapıldıktan sonra Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yangın nedeniyle evde hasar oluştu.

Kaynak: AA / Orhan Kuzu - Güncel

Karabük Güncel Haberler

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