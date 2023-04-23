Üye Girişi
Haberi Paylaş
Karabük'te apartman merdivenlerinden düşen adam hayatını kaybetti

Karabük'te apartman merdivenlerinden düşen adam hayatını kaybetti

Güncel Haberler

Karabük'te bir apartmanın merdivenlerinden düşen adam kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Karabük'te bir apartmanın merdivenlerinden düşen adam kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Yeşil Mahalle Hilaltepe Caddesi Kardelen Sitesi Barış Apartmanı'nın merdivenlerinden çıktığı sırada henüz belirlenemeyen bir nedenle düşen ve kafasından darbe alan Selami Arslan (60), yaralandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Arslan, bütün müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Selami Arslan'ın eşiyle birlikte bayram ziyaretinden döndüğü öğrenildi.

Kaynak: AA / Cihan Öğüç - Güncel

Karabük Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title