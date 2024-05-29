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Karabük'te apartman dairesinde çıkan yangın söndürüldü

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Karabük'ün 100. Yıl Mahallesi'nde bulunan 4 katlı bir apartmanın son katında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri de sevk edildi. Yangın sonucunda evde hasar meydana geldi.

Karabük'te apartman dairesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

100. Yıl Mahallesi 1005 Cadde'deki 4 katlı binanın son katında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Karabük Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında evde hasar oluştu.

Kaynak: AA / Güncel

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