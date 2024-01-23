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Karabük'te apartman dairesinde çıkan yangın söndürüldü

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Karabük'ün Bayır Mahallesi'nde bulunan 4 katlı bir apartmanın üçüncü katında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın sonucunda evde hasar meydana geldi.

Karabük'te apartman dairesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Bayır Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi'nde bulunan 4 katlı binanın üçüncü katında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Karabük Belediyesi itfaiye ekiplerince söndürülen yangın nedeniyle evde hasar oluştu.

Kaynak: AA / Güncel

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