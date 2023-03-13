Karabük'te apartman dairesinde çıkan yangın hasara yol açtı
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Karabük'te apartman dairesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Karabük'te apartman dairesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Yeşil Mahalle Kavşak Sokak'taki 4 katlı binanın giriş katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Karabük Belediyesi itfaiye ekiplerince söndürülen yangında evde hasar oluştu.
Kaynak: AA / Güncel