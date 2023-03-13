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Karabük'te apartman dairesinde çıkan yangın hasara yol açtı

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Karabük'te apartman dairesinde çıkan yangın hasara yol açtı

Karabük'te apartman dairesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Karabük'te apartman dairesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yeşil Mahalle Kavşak Sokak'taki 4 katlı binanın giriş katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Karabük Belediyesi itfaiye ekiplerince söndürülen yangında evde hasar oluştu.

Kaynak: AA / Güncel

İtfaiye Karabük Güncel Haberler

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