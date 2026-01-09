Çökme riski taşıyan istinat duvarının yanındaki apartmanda 5 daire boşaltıldı

KARABÜK'te istinat duvarının çökme tehlikesi nedeniyle 5 katlı apartmanın ilk 2 katındaki 5 daire boşaltıldı.

Olay, sabah saatlerinde Karabük Mahallesi'nde meydana geldi. Yaşarkent Sitesi C Blok yanında bulunan, 6 metre yüksekliğinde, 30 metre uzunluktaki istinat duvarında devrilme riski oluştu. Olay yerine polis, AFAD, Karabük Belediyesi, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı inceleme sonucunda 5 katlı ve 15 daireden oluşan apartmanın ilk 2 katındaki 5 daire boşaltıldı. Binayı yapan müteahhidin duvarın devrilme riskine karşı onarım güçlendirme çalışması yapacağı belirtildi. Tahliye edilen 5 dairede oturanlar, yakınlarının yanına yerleştiği bildirildi.