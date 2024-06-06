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Karabük'te Apartman Bahçesine Giren Yılan Yakalandı

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Karabük'te bir apartmanın bahçesine giren yılan, itfaiye ekiplerince yakalanarak doğaya salındı. Bahçelievler Mahallesi'ndeki apartman sakinleri, yılanı itfaiyeye bildirdi. İtfaiye ekipleri olay yerine gelerek yılanı yakaladı ve doğal yaşam alanına bıraktı.

Karabük'te bir apartmanın bahçesine giren yılan, itfaiye ekiplerince yakalanarak doğaya salındı.

Bahçelievler Mahallesi 122 Sokak'taki bir apartmanda oturanlar, bahçede yılan gördü.

Apartman sakinleri, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Bölgeye gelen itfaiye ekipleri yılanı yakalayarak, doğal yaşam alanına bıraktı.

Kaynak: AA / Güncel

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