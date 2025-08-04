Karabük'te Anız Yangını Söndürüldü
Karabük'ün Eflani ilçesinde çıkan anız yangını, Eflani Belediyesi ve Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin zamanında müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangında 4 dönümlük alan ve bir tarladaki saman balyaları zarar gördü.
Karabük'ün Eflani ilçesinde çıkan anız yangını söndürüldü.
İlçeye bağlı Osmanlar köyünde anız yangını çıktı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Eflani Belediyesi ve Eflani Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin çalışması sonucu yangın söndürüldü.
Yangında 4 dönümlük alan ve bir tarladaki saman balyaları zarar gördü.
Kaynak: AA / Yusuf Korkmaz - Güncel