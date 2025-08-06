Karabük'te Anız Yangını Kontrollü Bir Şekilde Söndürüldü

Karabük'ün Eskipazar ilçesinde çıkan anız yangını söndürüldü.

İlçeye bağlı Yazıkavak köyü Keçeler Mahallesi'nde anız yangını çıktı.

Rüzgarın etkisiyle yayılan yangın çevredeki ağaçlara sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye Eskipazar, Karabük ve Safranbolu belediyeleri itfaiye ekipleri ile Orman İşletme Müdürlüğü, jandarma, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin ve vatandaşların çalışması sonucu mahalledeki evlere sıçramadan söndürülen yangında, 1 samanlık, bazı ağaçlar ve yaklaşık 200 dönümlük alan zarar gördü.