Karabük'te Anız Yangını Çıktı

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Karabük'te Kemaloyman Hurdacılar Sitesi yanındaki tarlada çıkan anız yangını, itfaiye ekipleri ve vatandaşların müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangında 2 dekar alan zarar gördü.

Karabük'te çıkan anız yangını söndürüldü.

Kemaloyman Hurdacılar Sitesi yanındaki tarlada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Karabük Belediyesi itfaiye ekipleri ile Karabük Orman İşletme Müdürlüğüne ait arazözler sevk edildi.

Ekiplerce ve vatandaşların yardımıyla söndürülen yangında 2 dekar alan zarar gördü.

Kaynak: AA / Orhan Kuzu - Güncel
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