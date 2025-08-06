Karabük'te Anız Yangını Büyümeden Söndürüldü

Karabük'te Anız Yangını Büyümeden Söndürüldü
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Karabük'ün Eflani ilçesinde Bostancılar köyünde çıkan anız yangını, itfaiye ve orman işletme ekiplerinin hızlı müdahalesiyle büyümeden söndürüldü. Yangında yaklaşık 5 dönümlük alan ve bir tarladaki saman balyaları zarar gördü.

Karabük'ün Eflani ilçesinde çıkan anız yangını büyümeden söndürüldü.

İlçeye bağlı Bostancılar köyünde anız yangını çıktı. İhbar üzerine bölgeye Eflani Belediyesi itfaiyesi ile Eflani Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin çalışması sonucu söndürülen yangında, yaklaşık 5 dönümlük alan ve bir tarladaki saman balyaları zarar gördü.

Kaynak: AA / Yusuf Korkmaz - Güncel
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