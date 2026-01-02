Haberler

Ciple çarpışan ambulanstaki 2 sağlık çalışanı yaralandı

Ciple çarpışan ambulanstaki 2 sağlık çalışanı yaralandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Karabük'te bir ambulansın ciple çarpışmasının ardından elektrik direğine çarpması sonucu iki sağlık çalışanı yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı, hayati tehlikeleri bulunmadığı bildirildi.

KARABÜK'te, ciple çarpışıp elektrik direğine çarpan ambulanstaki 2 sağlık çalışanı yaralandı.

Kaza, saat 14.00 sıralarında Bulak Kavşağı'nda meydana geldi. B.B. idaresindeki 78 AAH 417 plakalı ambulans, E.Ö. yönetimindeki 78 AR 299 plakalı ciple çarpıştıktan sonra elektrik direğine çarptı. Kazada ambulanstaki sağlık çalışanları Ü.B.B. ve B.Ö. yaralandı. İhbarla kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ekiplerin ilk müdahalesi sonrası Safranbolu Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi.

Kaza sırasında ambulansta hasta olmadığı bildirilirken, soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
İran'dan 'Ateş etmeye hazırız' diyen ABD'ye rest: Üslerini vururuz

Sınır komşumuzdan ABD'ye rest: Üslerini vururuz
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ahmet Türk'e iki kötü haber birden! Süre yeniden uzatıldı

Ahmet Türk'e iki kötü haber birden
Türkiye piyasasını sarsan karar! Efsane model artık satılmayacak

Türkiye piyasasını sarsan karar! Efsane model artık satılmayacak
Yusuf Yazıcı Olympiakos'tan ayrılıyor

Yusuf Yazıcı valizleri topladı! İşte dönmek istediği ülke
Kredi kartı kullananlar dikkat! Limit değişiyor

Kredi kartı kullananlar dikkat! Limit değişiyor
Ahmet Türk'e iki kötü haber birden! Süre yeniden uzatıldı

Ahmet Türk'e iki kötü haber birden
Cem Yılmaz'ın 38 yaş esprisine eski sevgiliden bomba gönderme

Cem Yılmaz'ın 38 yaş esprisine eski sevgiliden bomba gönderme
Kim'in aile anıtını kızıyla ziyaret etmesi 'varis' tartışmalarını alevlendirdi

Tarihi an! Fotoğrafı gören herkes aynı yorumu yapıyor