TÜSİAD Başkanı hakkında soruşturma başlatıldı! İfadeye götürülüyor

TÜSİAD Başkanı'na soruşturma! Polis eşliğinde ifadeye götürülüyor
İstanbul'da yarın okullar tatil edildi

Valilik beklenen haberi verdi! İstanbul'da eğitime kar engeli
CHP Kurultayı'nın iptali davasında karar

CHP Kurultayı'nın iptali davasında karar
Mansur Yavaş'tan cumhurbaşkanlığı yarışında dengeleri değiştirecek hamle

Yavaş'tan cumhurbaşkanlığı yarışında dengeleri değiştirecek hamle

Karabük'te Amatör Lig Maçında Gerginlik: Belediye Başkanlarından Sağduyu Çağrısı

Karabük'te Amatör Lig Maçında Gerginlik: Belediye Başkanlarından Sağduyu Çağrısı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karabük'te Eskipazar ve Yortan belediye başkanları, 16 Şubat'taki Yortanspor-Eskipazar Belediyespor maçından sonra yaşanan gerginlik sonrası taraftarlara sağduyu çağrısında bulundu. Başbakanlar, kardeşlik mesajları vererek sporun barış ve kardeşlik için önemli olduğunu vurguladılar.

Karabük'te amatör lig maçında yaşanan gerginliğin ardından Eskipazar ve Yortan belediye başkanları sağduyu çağrısında bulundu.

Eskipazar Belediye Başkanı Serkan Cıva ile Yortan Belediye Başkanı Yılmaz Tiryaki, 16 Şubat'ta Karabük 1. Amatör Ligi'nde Yortanspor-Eskipazar Belediyespor maçının ardından taraftarlara sağduyu çağrında bulunmak üzere ortak açıklama yaptı.

Cıva, iki kulüp arasında her zaman kardeşlik havası olduğunu belirterek "Buradaki sıkıntı 2 takım taraftarlarının da ateşli olması ve takımlarını fazla desteklemesi. Üzülerek söylüyorum. İstenmeyen olaylar oldu. Kırılan koltuklar ve dağılan tribünler Eskipazar'a yakışmadı. Bu sorumluluğu alıyorum. Yortan halkından, Yılmaz Başkanımızdan ve Yortan yöneticilerinden özür diliyorum." diye konuştu.

Maçta yaşanan olaylar sonrası kırılan koltukları tamir ettireceklerini dile getirerek, "Zararı karşılayacağız. Kardeşliğimiz devam etsin." dedi.

Tiryaki de maç sonrasındaki olaylardan duyduğu üzüntüyü dile getirerek, sporun amacının kardeşlik ve barış olduğunu vurguladı.

Olayları Eskipazar halkına ve yetkililere mal etmediklerinin altını çizen Tiryaki, "Bu tür olumsuzlukları telafi etmek için adım atıyoruz. İlk defa belediye başkanımız, kulüp başkanımız, önümüzdeki hafta içerisinde Yortansporu'muzun yaptığı idmanı beraberce izleyeceğiz. Orada futbolcularla ve taraftarla kaynaşma içerisinde olacağız. Sonrasında Yortan ekibi heyet olarak Eskipazar'a gidecek. Bu nahoş görüntüyü silmek, bertaraf etmek için elimizden gelen gayreti sarf vereceğiz. Önemli olan futbolda barışın, huzurun tesis edilmesi." ifadelerini kullandı.

Olay

Karabük 1. Amatör Ligi'nde, 16 Şubat'ta oynanan Yortanspor-Eskipazar Belediyespor maçının ardından deplasman tribünündeki bazı taraftarlar kırdıkları koltukları sahaya atmış, iki takım taraftarı arasında yaşanan gerginlik, polis ve jandarma ekiplerinin müdahalesi sonucu sona ermişti.

Kaynak: AA / Orhan Kuzu - Güncel
img

Milli maç şifresiz kanalda
img

TFF'nin yabancı hakem kararına ilk tepkisi çok sert oldu
img

TÜSİAD Başkanı'na soruşturma! Polis eşliğinde ifadeye götürülüyor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İnşaat işçileri kar altında horon tepti

İnşaat işçileri kar altında horon tepti
Fenerbahçe, 1 milyar TL sermaye artırımı yaptı

Fenerbahçe'den derbi öncesi 1 milyar TL'lik karar!
2 elektrikli araba olan eve gelen elektrik faturası tartışma yarattı

2 elektrikli araba olan eve gelen elektrik faturası tartışma yarattı
Ramazan pidesinin fiyatı belli oldu

Ramazan pidesinin fiyatı belli oldu
Dünya devi elendi! İşte Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları

İşte Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları
Herkes bunu konuşuyordu: Galatasaray'ın RAMS Park'ın zeminini neden örtmediği ortaya çıktı

Yoğun kara rağmen zeminin üstünün neden örtülmediği ortaya çıktı

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.