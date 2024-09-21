Karabük'te Alzheimer Hastası Kadın Evinde Ölü Bulundu
Karabük'te 79 yaşındaki alzheimer hastası Rüveyde Ongu, yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu. Ailesi tarafından balkonda hareketsiz halde bulunarak sağlık ekiplerine bildirilmesi sonucu olay yerine gelen ekipler, kadının hayatını kaybettiğini belirledi.
Karabük'te alzheimer hastası 79 yaşındaki kadın evinde ölü bulundu.
100. Yıl Mahallesi'nde 4 katlı bir apartmanın giriş katında yalnız yaşayan Rüveyde Ongu'yu balkonda hareketsiz halde gören yakınları, durumu sağlık ekiplerine bildirdi.
Bunun üzerine olay yerine gelen ekipler, Ongu'nun hayatını kaybettiğini belirledi.
Alzheimer hastası olduğu öğrenilen kadının cenazesi, Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.