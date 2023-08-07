Karabük'te Alkollü Bir Kişi Yabancı Uyruklu Üniversite Öğrencisini Dövdü

Karabük'te bir kişi, alkollü olan ve kendisine şekil yaptığını iddia eden yabancı uyruklu üniversite öğrencisini sokak ortasında yumruk ve tekmelerle dövdü. O anlar ise bir vatandaşın cep telefonu ile saniye saniye yansıdı.

Karabük'te bir kişi, alkollü olan ve kendisine şekil yaptığını iddia eden yabancı uyruklu üniversite öğrencisini sokak ortasında yumruk ve tekmelerle dövdü. O anlar ise bir vatandaşın cep telefonu ile saniye saniye yansıdı.

Edinilen bilgiye göre olay, sabaha karşı 04.30 sıralarında merkeze bağlı 100. Yıl mahallesinde meydana geldi. Afrika'dan geldiğini ve üniversitede okuduğunu söyleyen ve aynı zamanda alkollü olan gence yol ortasında bir başka genç önce yardım etmek istedi. 'Evine getireyim, sabah 5 oldu. Uykum var, ölüyorum uykusuzluktan' dedikten sonra Afrikalı gence bana şekil mi yapıyorsun diyerek saldırmaya başladı. Küfürler ederek, yumruklayıp, yerde sürüklediği şahıs ise, " Ben size ne yaptım" demesine rağmen şiddete maruz kalmaya devam etti. Kolundan tutarak ağaçlık alana sürüklediği genci, burada da dövmeye eden şahıs, tekrar yol ortasına getirdiği genci yere yatırarak dövmeye devam etti. Alkollü olan ve tanımadığı şahıstan yumruk ve tekmeler yiyen Afrikalı genç, "Ben buraya okumaya geldim. Afrika'dan buraya okumaya geldim" demesine rağmen yerde sürüklenen genci, bu sırada sesleri duyup gelen başka gençler kurtardı. Afrikalı genci dakikalarca döven şahıs ise, olay yerinden uzaklaştı. - KARABÜK