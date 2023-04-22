Karabük'te AK Parti ve MHP'de bayramlaşma

Karabük'te siyasi partiler tarafından bayramlaşma programı düzenlendi.

Karabük'te siyasi partiler tarafından bayramlaşma programı düzenlendi.

Ak Parti Yenice İlçe Başkanlığınca parti binası önünde düzenlenen program dolayısıyla uzun kuyruk oluştu.

İlçe Başkanı Erdal Yirmibeş ve AK Parti Karabük milletvekili adayı Cem Şahin, partililer ve vatandaşlar ile tek tek bayramlaştı.

Şahin, yoğun katılım dolayısıyla herkese teşekkür etti.

MHP

MHP İl Başkanlığı bayramlaşma programı parti binasında yapıldı.

Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, İl Başkanı Adem Kar ve milletvekili adayları, partililer ve vatandaşlar ile bayramlaştı.

Vergili, yaptığı konuşmada, herkesin bayramını kutladı.

MHP Yenice İlçe Başkanlığının programına da Kar ve Yenice Belediye Başkanı Zeki Çaylı katıldı.