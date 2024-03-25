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Karabük'te AK Parti İl Başkanlığınca 'AK Yürüyüş' düzenlendi

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Karabük'te AK Parti İl Başkanlığınca "AK Yürüyüş" düzenlendi.

AK Parti Karabük Belediye Başkan adayı Özkan Çetinkaya'nın, Onurpark'taki iftar programı öncesinde partililer, yürüyüş için Şirinevler Kent Ormanı girişinde toplandı.

Kalabalık, Türk bayrakları ve meşalelerle Şirinevler Kent Ormanı'ndan Onurpark'a kadar yürüdü.

Yürüyüşün ardından burada gerçekleştirilen iftar programında konuşan Çetinkaya, gar sahasını 2025 yatırım programı ile tahliye edip vatandaşların hizmetine sunacaklarını söyledi.

Gar sahasında ticari ve sosyal alanlar üreteceklerini belirten Çetinkaya, "160 dönümün 100 dönümünü yeşil alan yapacağız. Araç Çayı'nın etrafında vatandaşların zaman geçirebileceği alanlar yapacağız. Bir cazibe merkezi yapalım istedik." dedi.

Çetinkaya, Karabük'te depreme dayanıklı konutları inşa edeceklerini ifade ederek, tek arzularının daha yaşanılabilir Karabük'ü tesis etmek olduğunu kaydetti.

Programlara, AK Parti Karabük milletvekilleri Cem Şahin ve Durmuş Ali Keskinkılıç, AK Parti Karabük İl Başkanı Ferhat Salt, partililer ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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