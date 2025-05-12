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Karabük'te Ahşap Evde Yangın Çıktı, Kullanılamaz Hale Geldi

Karabük'te Ahşap Evde Yangın Çıktı, Kullanılamaz Hale Geldi
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Karabük'ün Salmanlar köyünde, Osman Ünal'a ait tek katlı ahşap evde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Olayda ev tamamen kullanılamaz hale geldi ve yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

KARABÜK'te, tek katlı ahşap evde çıkan yangın itfaiye tarafından söndürülürken, ev kullanılamaz hale geldi.

Yangın, saat 15.00 sıralarında Karabük merkeze bağlı Salmanlar köyünde çıktı. Osman Ünal'a ait tek katlı ahşap evden yükselen alevleri görenler 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. Evde kimsenin bulunmadığı sırada çıktığı tahmin edilen yangın ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Yangında, ahşap ev kullanılamaz hale geldi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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