Karabük'te Ahşap Evde Yangın Çıktı, Kullanılamaz Hale Geldi

KARABÜK'te, tek katlı ahşap evde çıkan yangın itfaiye tarafından söndürülürken, ev kullanılamaz hale geldi.

Yangın, saat 15.00 sıralarında Karabük merkeze bağlı Salmanlar köyünde çıktı. Osman Ünal'a ait tek katlı ahşap evden yükselen alevleri görenler 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. Evde kimsenin bulunmadığı sırada çıktığı tahmin edilen yangın ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Yangında, ahşap ev kullanılamaz hale geldi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.