Üye Girişi
14 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberi Paylaş
Karabük'te Ahşap Ev Yangını

Karabük'te Ahşap Ev Yangını

Güncel Haberler

Karabük'ün Yenice ilçesinde çıkan yangında ahşap ev alevlere teslim oldu. Yangın ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile diğer evlere sıçramadan güçlükle söndürüldü.

Karabük'ün Yenice ilçesinde çıkan yangında ahşap ev alevlere teslim oldu. Yangın ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile diğer evlere sıçramadan güçlükle söndürüldü.

Edilen bilgiye göre, olay, ilçeye bağlı Nodullar köyünde gece yarısı meydana geldi. Hanife Güney'e ait olan ve kimsenin yaşamadığı tek katlı ahşap evin çatı kısmında elektrikten kaynaklı yangın çıktı. Evden yükselen alevleri gören köylüler durumu Yortan Belediyesi itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın diğer evlere sıçramadan güçlükle söndürüldü.

Yangınla ilgili Jandarma ekipleri inceleme başlattı. - KARABÜK

Karabük Seçim Sonuçları
Karabük Yerel Seçim Sonuçları 2019
Karabük Genel Seçim Sonuçları 2018
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

İtfaiye Karabük Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title