Karabük'te ağaca çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı
D.S. idaresindeki 78 BA 307 plakalı otomobil Karabük-Safranbolu kara yolu Şehit Ateşe Reşat Moralı Bulvarı'nda kontrolden çıkarak önce kaldırım taşlarına ardından refüjdeki ağaçlara çarptı.
Kazada sürücü yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralı sürücü, ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA / Yusuf Korkmaz - Güncel